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Нефть подешевела из-за продолжения Китаем политики нулевой терпимости к COVID

Нефть подешевела из-за продолжения Китаем политики нулевой терпимости к COVID Мировые цены на нефть в среду утром снизились, поскольку инвесторы негативно оценивают продолжающуюся политику "нулевого COVID" в Китае.
Энергетика
16 ноября 2022 г. 10:29
Нефть подешевела из-за продолжения Китаем политики нулевой терпимости к COVID

Мировые цены на нефть в среду утром снизились, поскольку инвесторы негативно оценивают продолжающуюся политику "нулевого COVID" в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,59%, до 93,31 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 86,27 доллара.

На нефтяном рынке в среду утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку антиковидные меры в одной из крупнейших экономик мира - Китае - продолжают негативно сказываться на экономическом состоянии страны, а значит, и на спросе на нефть и нефтепродукты.

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