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Нефть продолжает дешеветь

Нефть продолжает дешеветь Цена июньских фьючерсов на Brent снизилась до 65,02 доллара, а на WTI — до 61,06 доллара США за баррель
Энергетика
22 апреля 2021 г. 09:23
Нефть продолжает дешеветь

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на фоне продолжения пандемии и разочарованы статистикой по запасам в США за прошлую неделю.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.34 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% — до 65,02 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 61,06 доллара США за баррель.

В то время как фондовые рынки смогли прервать тренд снижения и перейти к росту, котировки нефти продолжают опускаться третий день подряд. За это время нефть подешевела на 3-3,5%. Основные риски связаны с продолжением эпидемии коронавируса в Индии и Японии, крупных мировых импортерах нефти. Суточный прирост заражений в Индии варьируется в диапазоне 250-300 тысяч. Власти Японии обдумывают ужесточение карантинных ограничений.

"Азия, особенно Индия, становится эпицентром всех опасений за спрос. Тем не менее, макрофакторы по-прежнему довольно сильные во всем мире", — сказал агентству Bloomberg аналитик Axi Стивен Иннес (Steve Innes). По данным "Совместной инициативы по нефтяной статистике" (JODI), Индия является третьим по величине импортером нефти после Китая и США.

Дополнительным фактором удешевления нефти служит опубликованная в среду статистика минэнерго США по запасам. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 апреля неожиданно выросли на 0,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,9 миллиона баррелей. Недельная добыча осталась на отметке 11 миллионов баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке Birjalarda "qara qızıl" ucuzlaşmağa davam edir
Версия на английском языке Oil keeps falling

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