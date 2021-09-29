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Нефть подешевела более чем на 1%

Нефть подешевела более чем на 1% Мировые цены на нефть в среду утром снизились на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
29 сентября 2021 г. 09:46
Нефть подешевела более чем на 1%

Мировые цены на нефть в среду утром снизились на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.46 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,33% до 77,31 доллара США за баррель, ноябрьских — на 1,38% до 78 долларов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,34% до 74,28 доллара.

Инвесторы в среду оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,2 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя.

Данные американского Минэнерго о недельных запасах сырья в стране будут опубликованы позднее в среду. Эксперты прогнозируют снижение показателя на 1,652 млн баррелей. Однако, если данные Минэнерго США подтвердят показатели API и укажут на рост, а не на снижение, то это будет первое повышение показателя за восемь недель.

В то же время аналитики считают, что снижение цен на "черное золото" может быть временным явлением, и скоро они снова вернутся к росту. "Сейчас наблюдается в некоторой степени застой, но цены на нефть останутся повышенными. Запасы, особенно в США, по-прежнему довольно ограничены. Если мировые запасы продолжат снижаться, цена на нефть марки Brent вырастет еще выше, до 85 долларов", - прокомментировал агентству Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли.

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