Нефть подешевела на один процент

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились примерно на 1% вследствие глобальных экономических рисков экономики и коррекционной динамики.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились примерно на 1% вследствие глобальных экономических рисков и коррекционной динамики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,02%, до 85,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 78,81 доллара.

"Замедление мирового экономического роста будет беспокоить инвесторов в 2023 году, и задача состоит в том, чтобы сбалансировать это восстановлением в Китае", - цитирует агентство Bloomberg слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

За прошлую неделю нефтяные цены выросли примерно на 8%. Этому, в частности, способствовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте в России.

Паттерсон также отмечает, что к середине года рынок может стать более дефицитным, что должно подтолкнуть нефтяные цены к уровню в 100 долларов за баррель.