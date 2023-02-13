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Нефть подешевела на один процент

Нефть подешевела на один процент Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились примерно на 1% вследствие глобальных экономических рисков экономики и коррекционной динамики.
Энергетика
13 февраля 2023 г. 09:11
Нефть подешевела на один процент

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились примерно на 1% вследствие глобальных экономических рисков и коррекционной динамики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,02%, до 85,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 78,81 доллара.

"Замедление мирового экономического роста будет беспокоить инвесторов в 2023 году, и задача состоит в том, чтобы сбалансировать это восстановлением в Китае", - цитирует агентство Bloomberg слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

За прошлую неделю нефтяные цены выросли примерно на 8%. Этому, в частности, способствовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте в России.

Паттерсон также отмечает, что к середине года рынок может стать более дефицитным, что должно подтолкнуть нефтяные цены к уровню в 100 долларов за баррель.

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