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Нефть перешла к росту на оптимизме вокруг встречи ОПЕК+

Нефть перешла к росту на оптимизме вокруг встречи ОПЕК+ Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
29 июня 2021 г. 20:14
Нефть перешла к росту на оптимизме вокруг встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.04 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55%, до 74,55 доллара США, августовских фьючерсов – на 0,67%, до 75,18 доллара США. Августовские фьючерсы на марку WTI дорожают на 0,66%, до 73,39 доллара США за баррель. Днем нефть дешевела.

Трейдеры следят за новостями, касающимися сделки ОПЕК+. Так, ранее во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что текущая неопределенность на нефтяном рынке требует осторожности. Заявления Баркиндо поддержали оптимизм относительно того, что альянс на заседании в четверг примет решение, которое будет способствовать стабильности на рынке нефти.

"Люди покупают "историю ОПЕК" о том, что нам нужны дополнительные баррели. И у вас была пара недель, когда вы недополучали сырую нефть", — полагает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), чье мнение также приводит агентство Bloomberg

В то же время сдерживают рост цен на нефть опасения относительно распространения нового штамма коронавируса "дельта". В связи с этим страны могут начать возвращать карантинные ограничения, и это помешает восстановлению спроса на сырьё.

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