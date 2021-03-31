Нефть перешла к росту после данных минэнерго США

Минэнерго США сообщило о первом с середины февраля снижении запасов этого сырья в стране

Мировые цены на нефть в последний день квартала снова перешли к росту — после того, как минэнерго США сообщило о первом с середины февраля снижении запасов этого сырья в стране, вопреки ожиданиям экспертов, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.00 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45%, до 64,46 доллара США, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 0,71%, до 60,98 доллара США за баррель. До публикации статистики цены на нефть снижались, хотя росли ещё утром.

Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Аналитики при этом ожидали, напротив, роста показателя на 0,11 миллиона баррелей.

Трейдеры также продолжают ожидать заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое пройдет позднее в среду (чем во многом и объясняется такая волатильность в течение дня). При этом окончательных решений не ожидается. Итоговое решение альянс примет 1 апреля на заседании всех стран соглашения ОПЕК+.