ЛУКОЙЛ: Эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года

Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

По его словам, эпоха «дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года». Федун представил в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.

Топ-менеджер ЛУКОЙЛа отметил, что «действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива (в конкуренции с альтернативными источниками), поскольку альтернативные технологии экономически состоятельны лишь при цене нефти 80 долларов США плюс».

Ранее цены на нефть после падения на прошлой неделе на 4–5% снова начали расти. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 20:39 мск поднялась на 4,112% — до 51,8 долларов США за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 4,441% — до 46,84 долларов США за баррель/

Падение цен на нефть и мировых фондовых индексов началось на фоне распространения китайского коронавируса COVID-19. Из-за него Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила свои ожидания по экономикам всех стран «большой двадцатки», в том числе России.