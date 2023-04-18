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Нефть незначительно подорожала после выхода макроэкономических данных по Китаю

Нефть незначительно подорожала после выхода макроэкономических данных по Китаю Мировые цены на нефть незначительно выросли после публикации макроэкономических данных по Китаю.
Энергетика
18 апреля 2023 г. 09:44
Нефть незначительно подорожала после выхода макроэкономических данных по Китаю

Мировые цены на нефть незначительно выросли после публикации макроэкономических данных по Китаю.

Как передает Report, об этом свидетельствуют торги.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,13%, до 84,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 80,95 доллара.

Согласно статданным, рост ВВП Китая за первый квартал года составил 4,5% в годовом выражении после увеличения на 2,9% в предшествовавшем квартале. Промышленное производство в стране в марте выросло в годовом выражении на 3,9%. Для инвесторов это означает, что китайская экономика восстановилась после политики "нулевого ковида".

Китай является одним из основных импортеров нефти в мире, поэтому рынок внимательно следит за такими данными.

Инвесторы также ожидают данных о динамике коммерческих запасов нефти в США за неделю по 14 апреля, которые Минэнерго страны опубликует в среду. Согласно порталу DailyFX, аналитики ожидают, что количество запасов уменьшилось на 2,5 млн баррелей.

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Версия на английском языке Oil prices rise slightly after macroeconomic data release on China

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