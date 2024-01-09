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Нефть незначительно подорожала после рекордного с ноября падения накануне

Нефть незначительно подорожала после рекордного с ноября падения накануне Цены на нефть незначительно повысились утром во вторник после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
9 января 2024 г. 09:49
Нефть незначительно подорожала после рекордного с ноября падения накануне

Цены на нефть незначительно повысились утром во вторник после максимального с ноября обвала по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 76,3 доллара за баррель, что на 0,18 доллара (0,24%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,05 доллара (0,07%), составив 70,82 доллара за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник аналитики объясняют новостью о том, что Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении "Аш-Шарара". В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

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Версия на английском языке Oil rises slightly after previous record drop since November

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