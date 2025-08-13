Нефть незначительно подорожала перед выходом данных по рынку и объему запасов сырья

Мировые цены на нефть незначительно повысились в среду утром перед выходом ряда данных по состоянию рынка и объему запасов этого топливно-энергетического ресурса - от Международного энергетического агентства (МЭА) и от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent повысилась на 0,11% - до $63,24 за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,14%, до $66,21.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал свою оценку объема запасов нефти в стране. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в Соединенных Штатах за неделю по 8 августа выросли на 1,5 млн баррелей.

Инвесторы также оценивают вышедший во вторник ежемесячный краткосрочный прогноз ситуации на нефтяном рынке (STEO) Минэнерго США. Организация повысила прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 13,41 млн б/с, но понизила его на 2026 год - на 90 тыс. б/с, до 13,28 млн б/с.