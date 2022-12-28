Нефть незначительно подорожала на перспективах повышения спроса

Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса после ослабления коронавирусных ограничений в Китае.

Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса после ослабления коронавирусных ограничений в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до 84,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 79,64 доллара.

В понедельник комитет по делам здравоохранения Китая сообщил, что власти страны планируют ослабить коронавирусные ограничения с 8 января. В частности, для въезжающих будет отменен карантин.