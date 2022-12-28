О нас

Нефть незначительно подорожала на перспективах повышения спроса

Нефть незначительно подорожала на перспективах повышения спроса Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса после ослабления коронавирусных ограничений в Китае.
Энергетика
28 декабря 2022 г. 09:07
Нефть незначительно подорожала на перспективах повышения спроса

Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса после ослабления коронавирусных ограничений в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до 84,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 79,64 доллара.

В понедельник комитет по делам здравоохранения Китая сообщил, что власти страны планируют ослабить коронавирусные ограничения с 8 января. В частности, для въезжающих будет отменен карантин.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
21 декабря 2022 г. 14:26
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi