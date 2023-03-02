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Нефть незначительно подорожала на ожиданиях по спросу

Нефть незначительно подорожала на ожиданиях по спросу Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно выросли.
Энергетика
2 марта 2023 г. 09:18
Нефть незначительно подорожала на ожиданиях по спросу

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса после статистики из Китая, обратив внимание и на данные по запасам в США.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,15% - до 84,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 77,78 доллара.

В среду была опубликована сильная промышленная статистика из Китая, которая поддержала ожидания по нефтяному спросу. Китай является одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти.

В то же время трейдеры оценивают данные о росте запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 февраля выросли сильнее ожиданий - на 1,2 млн баррелей при прогнозе роста на 0,5 млн. Запасы дистиллятов неожиданно выросли, а бензина - неожиданно упали. Добыча осталась на уровне трех предыдущих недель в 12,3 млн баррелей в день.

Одним из рисков для нефтяных цен остается и политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Рынки ожидают, что регулятор вновь повысит ставку в марте, поскольку инфляция остается высокой. Это усиливает риски рецессии, которая может ударить в том числе и по спросу на нефть.

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