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Нефть незначительно подорожала на данных о снижении запасов в США

Нефть незначительно подорожала на данных о снижении запасов в США Мировые цены на нефть в среду незначительно выросли после данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США.
Энергетика
27 июля 2022 г. 09:18
Нефть незначительно подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду незначительно выросли после данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,07%, до 99,53 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 95,31 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 июля, снизились на 4 млн баррелей. Позднее в среду официальные данные о запасах опубликует Минэнерго США. Как полагают аналитики, ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 млн баррелей.

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