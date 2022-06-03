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Нефть незначительно подешевела на решении ОПЕК+ увеличить добычу

Нефть незначительно подешевела на решении ОПЕК+ увеличить добычу Мировые цены на нефть в пятницу утром немного снизились, оставаясь выше 117 долларов за баррель.
Энергетика
3 июня 2022 г. 09:21
Нефть незначительно подешевела на решении ОПЕК+ увеличить добычу

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного снизились, оставаясь выше 117 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем ранее нефть подорожала после решения ОПЕК+ повысить добычу нефти, сейчас же инвесторы и спекулянты во многом переосмысливают последствия этого решения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,34%, до 117,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 116,3 доллара.

Днем ранее нефть выросла в цене после того, как страны ОПЕК+ решили в июле и августе более интенсивно увеличить добычу нефти: вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тыс. баррелей в сутки будет 648 тыс. баррелей в сутки. ОПЕК+ объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за западных санкций.

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