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Нефть незначительно подешевела на фоне слабых торгов

Нефть незначительно подешевела на фоне слабых торгов Мировые цены на нефть в понедельник утром показали незначительное снижение.
Энергетика
23 января 2023 г. 09:18
Нефть незначительно подешевела на фоне слабых торгов

Мировые цены на нефть в понедельник утром показали незначительное снижение.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Объем торгов снижен на фоне празднования в Азии Нового года по лунному календарю.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,4%, до 87,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 81,35 доллара.

До открытия рынков Европы и США объем торгов снижен, поскольку в Китае и других странах Восточной Азии отмечается Новый год, приуроченный к зимнему новолунию. Рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти.

В целом инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса со стороны Китая на фоне ожиданий постепенного восстановления экономики страны. На прошлой неделе глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Китай сейчас является самой большой неопределенностью на мировом рынке нефти, и если в 2023 году его экономика начнет восстанавливаться, то это поднимет цены на "черное золото".

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Версия на английском языке Oil prices fall slightly amid weak trading
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