Нефть незначительно дешевеет в ожидании новостей от ОПЕК+

ОПЕК+ в понедельник предпримет уже третью попытку договориться о дальнейшей судьбе сделки

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в понедельник утром в ожидании третьего раунда переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.39 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% — до 76,07 доллара США, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 75,07 доллара США за баррель.

ОПЕК+ в понедельник предпримет уже третью попытку договориться о дальнейшей судьбе сделки. Предыдущие две встречи 1 и 2 июля завершились безрезультатно.

СМИ сообщали, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу наращивать добычу с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки и продлить общий срок соглашения, который сейчас ограничивается концом апреля, до конца всего 2022 года.

"Если ОПЕК+ завершит и эту встречу без согласия, ожидайте, что цена WTI поднимется выше максимума с 3 октября 2018 года в 76,90 доллара США за баррель", — прокомментировал газете Wall Street Journal исполнительный директор по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберт Яугер (Robert Yawger).