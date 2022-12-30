Нефть немного подорожала на перспективах повышения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу утром чуть выросли, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья, особенно в Китае.

Мировые цены на нефть в пятницу утром чуть выросли, пока трейдеры оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья, особенно в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37%, до 83,77 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 78,72 доллара.

Власти Китая ранее сообщили, что обираются в январе смягчить требования для въезда в страну, что, в свою очередь, ведет к росту нефтяного спроса.

По прогнозам экспертов, спрос на нефть увеличится, когда количество случаев заражения COVID-19 в Китае начнет снижаться.

Отметим, что с начала ноября в стране фиксируются множественные вспышки заболеваний коронавирусом, поэтому ряд стран решил ужесточить требования для прибывающих из Китая. В краткосрочной перспективе существуют проблемы со спросом и предложением.