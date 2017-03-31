Нефть не вернется к цене дороже 60 долларов за баррель

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Нефть не будет стоить дороже 60 долларов за баррель по причине внедрения сланцевых технологий добычи.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом заявил глава российского Внешэкономбанка Сергей Горьков.

"Когда-то, еще в 2008 году, в кризис, лидером крупнейшей нефтяной американской компании было заявлено, что цена на нефть будет больше 200 долларов за баррель. Он не учел одну вещь, сланцевую революцию, при которой тогда маленькие компании, инвестиции которых были десятки миллионов долларов, не миллиардов, а просто десятки миллионов, создали технологию, себестоимость которой была 120, потом 90, сейчас она 60 долларов. Поэтому больше, чем за 60 долларов, скорее всего, нефть уже не будет", - сказал Горьков.

Ранее сообщалось, что Банк России прогнозирует снижение цены на нефть до 40 долларов за баррель к концу 2017 года.