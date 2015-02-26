Нефть на мировых рынках подорожала

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 3,35% или 1,71 долларов и составила 50,99 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 4,82% или 2,97 долларов и составила 61,63 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.