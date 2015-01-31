​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 7,69% или же 3,71 долларов и составила 48,24 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдается повышение стоимости сырой нефти марки Brent. Так, ее стоимость поднялась на 7,28% или же 3,86 доллара и составила 52,99 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена на сырую нефть к концу года останется на сегодняшнем уровне, в 2015 году средняя стоимость нефти составит 55 долларов/баррель.