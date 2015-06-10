​Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 3,44% или 2,00 долларов и составила 58,14 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 3,46% или 2,17 долларов и составила 62,71 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.