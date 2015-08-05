Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,26% или 0,57 долларов и составила 45,74 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,95% или 0,47 долларов и составила 49,99 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.