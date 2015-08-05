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    Нефть на мировом рынке вновь подорожала

    Стоимость нефти марки Brent достигла 50 долларов/баррель

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,26% или 0,57 долларов и составила 45,74  долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,95% или 0,47 долларов и составила 49,99 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.

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