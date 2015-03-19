Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 2,69% или 1,20 доллара и составила 44,66 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 4,29% или 2,40 доллара и составила 55,91 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 долларов/баррель.