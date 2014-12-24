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    Нефть на мировом рынке вновь ​подорожала

    А цена нефти марки Brent упала до 61,69 долларов/баррель

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки (West Texas Intermediate) подорожала на 3,26% или 1,86 доллара и составила 57,12 долларов США. 

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдалось снижение, она упала на 2,56% или 1,58 долларов и составила 61,69 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 65 долларов/баррель.  

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