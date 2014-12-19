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    Нефть на мировом рынке вновь подешевела

    Цена нефти марки Brent упала до 59,3 долларов/баррель

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,36% или 2,36 долларов/баррель и составила 54,11 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 3,22% или 1,91 долларов и составила 59,27 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком же уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 62 долларов/баррель.  

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