Нефть на мировом рынке вновь подешевела

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,36% или 2,36 долларов/баррель и составила 54,11 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 3,22% или 1,91 долларов и составила 59,27 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком же уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 62 долларов/баррель.