Нефть на мировом рынке резко подорожала

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 10,26% или 3,96 доллара и составила 42,56 доллара США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 10,25% или 4,42 долларов и составила 47,56 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на том же уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 48 долларов/баррель.