Нефть на мировом рынке резко подешевела

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,82 доллара или 4,27% и составила 40,80 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 3,38% или 1,65 долларов и составила 47,16 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 47 долларов/баррель.