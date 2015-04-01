​Нефть на мировом рынке продолжает падать

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 2,27% или 1,08 доллара и составила 47,60 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 2,14% или 1,18 доллара и составила 55,11 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 54 долларов/баррель.