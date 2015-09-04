​Нефть на мировом рынке продолжает дорожать

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,50 долларов или 1,08% и составила 46,75 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 0,36% или 0,18 долларов и составила 50,68 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 53 доллара/баррель.