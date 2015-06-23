Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,29% или 0,77 долларов и составила 59,61 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 0,51% или 0,32 долларов и составила 63,34 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 68 долларов/баррель.