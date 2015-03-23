Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 1,9% или 0,86 доллара и составила 46,58 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах наблюдается падение цены на нефть марки Brent. Так, стоимость Brent упала на 0,2% или 0,11 долларов и составила 55,21 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.