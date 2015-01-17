​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 5,01% или 2,44 долларов и составила 48,69 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдалось повышение стоимости нефти марки Brent, она подорожала на 0,04% или 0,02 долларов и составила 47,69 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.