​Нефть на мировом рынке подорожала

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 5,75%, или 3 доллара и составила 52,14 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent повысилась на 5,45%, или 3, 17 долларов и достигла отметки 58,12 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.