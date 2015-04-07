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    ​Нефть на мировом рынке подорожала

    Стоимость нефти марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 58,12 долларов/баррель

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 5,75%, или 3 доллара и составила 52,14 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах стоимость нефти марки Brent повысилась на 5,45%, или 3, 17 долларов и достигла отметки 58,12 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 59 долларов/баррель.

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