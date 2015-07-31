​Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 0,27 долларов или 0,55% и составила 48,52 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 0,13% или 0,07 долларов и составила 53,31 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.