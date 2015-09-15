Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,63 долларов или 1,41% и составила 44,0 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 3,68% или 1,17 долларов и составила 46,37 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 51 доллара/баррель.