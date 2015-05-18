​Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0.32% или 0,19 долларов и составила 59,69 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее повысилась на 0,17% или 0,11 доллара и составила 66,81 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.