Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 0,75 долларов или 1,56% и составила 47,39 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 2,11% или 1,15 долларов и составила 53,47 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 54 долларов/баррель.