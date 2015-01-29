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    ​Нефть на мировом рынке подешевела

    Стоимость нефти марки WTI составила 44,5 долларов, нефти марки Brent - 48,5 долларов

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,00% или же 1,78 доллара и составила 44,45 долларов/баррель.

    Как сообщает Report, на биржах также наблюдается падение стоимости сырой нефти марки Brent. Так, ее стоимость снизилась на 2,33% или же 1,13 долларов и составила 48,47 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена на сырую нефть к концу года останется на сегодняшнем уровне, в 2015 году средняя стоимость нефти составит 51 долларов/баррель. 

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