​Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 4,00% или же 1,78 доллара и составила 44,45 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдается падение стоимости сырой нефти марки Brent. Так, ее стоимость снизилась на 2,33% или же 1,13 долларов и составила 48,47 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена на сырую нефть к концу года останется на сегодняшнем уровне, в 2015 году средняя стоимость нефти составит 51 долларов/баррель.