Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 3,38% или 1,87 доллара и составила 55,26 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 2,11% или 1,27 доллара и составила 60,11 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 63 долларов/баррель.