Нефть на мировом рынке подешевела на 6%

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 5,85% или 2,82 доллара и составила 48,17 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 2,63% или 1,58 долларов и составила 60,05 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.