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    ​Нефть на мировом рынке подешевела на 2%

    Стоимость нефти марки Brent снизилась до 62 долларов

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,30 долларов или 2,18% и составила 58,33 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,98% или 1,25 долларов и составила 62,01 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.

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