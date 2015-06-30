​Нефть на мировом рынке подешевела на 2%

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,30 долларов или 2,18% и составила 58,33 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается отрицательная динамика. Так, стоимость ее снизилась на 1,98% или 1,25 долларов и составила 62,01 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.