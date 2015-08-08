Нефть на мировом рынке подешевела на 2%

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,77% или 0,79 доллара и составила 43,87 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 1,84% или 0,91 доллара и составила 48,61 доллара/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 50 долларов/баррель.