Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,39% или 0,84 долларов и составила 59,61 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах изменение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 1,93% или 1,24 долларов и составила 63,02 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.