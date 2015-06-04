Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 2,65% или 1,62 долларов и составила 61,26 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,58% или 1,69 долларов и составила 63,80 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 67 долларов/баррель.