​Нефть на мировых рынках подорожала

Мировые цены на нефть продемонстрировали рост в 4-8 процента.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По данным, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent растет в районе 4,7% - 32,6 долларов США за баррель. Июньские фьючерсы WTI, в свою очередь, поднялись в цене на 8,2% - до 29,8 долларов США за баррель.

Как отмечают зарубежные СМИ, рейдеры также оценивают статданные Китая, который является крупнейшим импортером нефти. Промпроизводство в КНР в апреле впервые с начала года показало рост - на 3,9 процента. Аналитики прогнозировали только 1,5 процента. Таким образом, производственная статистика по стране поддерживает ожидания по спросу на нефть.

Ранее в этот же день стоимость нефти Brent превысила отметку 31,8 долларов США за баррель. Такой результат был зафиксирован впервые с 6 мая. Накануне, трейдеры тоже отмечали рост цены на нефть в несколько процентов.