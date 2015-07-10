Нефть может резко подорожать

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ На следующей неделе не исключается резкое подорожание нефти на мировом рынке. Причиной могут стать положительные результаты обсуждений стран "шестерки" с Ираном.

Как сообщает Report, за последние дни распространена официальная информация о достижении согласия между "шестеркой" и Ираном, но для реализации соглашения надо решить еще 2-3 критических вопроса. Самый важный из них связан с тем, что эмбарго на оружие против Ирана все еще остается в силе. Запад не принимает это условие в отношении Ирана. Запад заявляет, что в случае отмены эмбарго на оружие Иран еще больше усугубит и без того тяжелое положение на Среднем Востоке. По этой причине вчера США и Евросоюз сообщили, что могут отказаться от соглашения.

В то же время заместитель министра иностранных дел Ирана Сейид Арагчи подчеркнул, что если Запад хочет прийти к соглашению, должны быть сняты все санкции: "Соглашение достигнуто на 96%. Эмбарго на оружие не так уж важно для Ирана, однако, чтобы договориться с нами, должны быть сняты все санкции".

Агентство Reuters отмечает, что начиная со вчерашнего дня позиция сторон изменилась и каждая из сторон предъявила свою "красную линию" в переговорах.

Вчера вечером госсекретарь США Джон Керри сделал жесткое заявление: "Мы не можем долго сидеть за столом переговоров".

Напомним, что если соглашение не будет достигнуто, ожидается резкое подорожание нефти, так как в последние дни из-за вероятности положительного завершения переговоров стоимость нефти упала примерно на 10 долларов/баррель. Со вчерашнего дня стоимость нефти вновь начала расти и поднялась примерно на 3 доллара за баррель. Экономические показатели США также в пользу роста цен на нефть. В этом году также затрудняется повышение учетной ставки Федеральной резервной системы, в результате чего доллар США может ослабеть. Это в свою очередь может способствовать росту цен на нефть. Если этот сценарий реализуется, цены могут подняться до 72-75 долларов/баррель.