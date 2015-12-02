​Нефть может подорожать до 60 долларов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ На этой неделе ожидаются два события глобального масштаба. Одним из них является доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану, вторым - заседание ОПЕК 4 декабря, на котором ожидается принятие важных решений.

Как сообщает Report, 2 декабря будет опубликован доклад экспертов МАГАТЭ, касающийся вопросов урегулирования спорных моментов иранской ядерной программы. Если агентство даст положительное заключение, спустя две недели Совет директоров утвердит решение МАГАТЭ. Таким образом, Иран уже в этом месяце начнет наращивать нефтедобычу, что приведет к резкому падению нефтяных цен на мировом рынке.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в случае положительного решения по Ирану котировки нефти упадут ниже 40 долларов/баррель. Отметим, что 29 ноября Иран представил новую модель нефтяных контрактов, стремясь привлечь западных инвесторов. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что его страна рассчитывает открыть для инвесторов 52 нефтяных месторождения стоимостью 30 млрд. долларов. Однако любое негативное решение МАГАТЭ приведет к повышению цен до 60 долларов/баррель.

На заседании ОПЕК 4 декабря не ожидается снижения квот. Глава отдела исследований нефтяного рынка нью-йоркского подразделения Societe Generale Майк Уитнер отмечает, что без решения Саудовской Аравии ничего не произойдет: "Принятие такого решения сейчас невозможно".

М.Уитнер также отметил, что объемы добычи сланцевой нефти также недостаточно сократились. За последнюю неделю количество активных месторождений снизилось еще на 9, за последний год - с 1 572 до 555. Несмотря на это, объемы ежесуточной нефтедобычи в США все еще превышают 9 млн. баррелей. Отметим, что в 2012 году в США добывалось 6,5 млн., в 2013 году - 7,44 млн., в 2014 году - 8,72 млн. баррелей/сутки.