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Нефть может подорожать до 100 долларов к концу 2022 года

Нефть может подорожать до 100 долларов к концу 2022 года Восстановление мирового спроса на нефть может привести к росту цен до 100 долларов США за баррель в конце 2022 года. Такая вероятность существует, несмотря на вызовы COVID, с которыми мир может столкнуться этой зимой.
Энергетика
27 сентября 2021 г. 10:58
Нефть может подорожать до 100 долларов к концу 2022 года

Восстановление мирового спроса на нефть может привести к росту цен до 100 долларов США за баррель в конце 2022 года. Такая вероятность существует, несмотря на вызовы COVID, с которыми мир может столкнуться этой зимой.

Как передает Report, об этом сообщает Oilprice со ссылкой на прогноз одного из крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире Trafigura.

«Не только цена, но и наблюдаемый нами уровень бэквордации (запаздывания) говорит о том, что рынок "жаждет" нефти, — сказал Саад Рахим, главный экономист Trafigura. — Мировой спрос на «черное золото» восстановился достаточно, чтобы оздоровить нефтяной рынок».

В середине этого года, еще до того, как COVID-19 Delta попал в Азию, США и Европу, крупнейшие сырьевые трейдеры предупреждали, что цены на сырую нефть могут достигнуть 100 долларов США за баррель.

Хотя нефть может и не перейти к новому суперциклу, у цен все еще есть возможности для роста по отношению к текущим уровням из-за сильного восстановления спроса и ожидаемого сокращения предложения, заявили на июньском саммите FT Commodities Global Summit топ-менеджеры сырьевых трейдеров.

«Есть вероятность нефти по 100 долларов США, — сказал тогда Джереми Вейр, главный исполнительный директор Trafigura. — Вам нужны более высокие цены для стимулирования… а также, возможно, для увеличения стоимости углерода в будущем. Вам также необходимо привлечь капитал в бизнес», - сказал Вейр во время онлайн-дебатов.

Рыночные условия указывают на восстановление спроса. Объем плавающих акций во всем мире нормализовался, а в США запасы «черного золота» опустились ниже среднего пятилетнего уровня, резюмировал Рахим.

Как отмечалось ранее, запасы сырой нефти в США упали по итогам прошлой недели на 3,481 млн баррель при прогнозном снижении на 2,44 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 3,475 млн баррелей (ожидаемое снижение на 1,067 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,555 млн баррелей (1,19 млн баррелей). Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

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Версия на английском языке Oil may rise to $100 by end-2022

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