Нефть марки WTI упала до 40 долларов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 2,11% или 0,82 доллара и составила 40,45 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,49% или 1,16 доллара и составила 45,46 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 46 долларов/баррель.