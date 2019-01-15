 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Нефть марки WTI подорожала более чем на три процента

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Стоимость нефти марки WTI подорожала более чем на 3% во вторник.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 19.42 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,21%, до 52,14 доллара за баррель, а цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,47%, до 60,44 доллара за баррель.

    Инвесторы ожидают прогноза от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) по ценам на нефть и по уровню добычи в 2019 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi